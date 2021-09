Inter, Inzaghi: “Presi due gol fortuiti. L’infortunio di Sensi ha compromesso il finale”

L'intervista ai microfoni di DAZN al triplice fischio di Sampdoria-Inter di oggi

Daniele Vitiello

Al triplice fischio di Sampdoria-Inter, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni: "La stanchezza? Non penso sia quello. Abbiamo preso due gol fortuiti, da analizzare. Uno con Dzeko che spiazza Handanovic e l'altro su tiro bellissimo di Augello. Nel nostro momento migliore abbiamo avuto tre occasioni incredibili e avremmo potuto riandare in vantaggio, ma l'infortunio di Sensi ha compromesso gli ultimi 25 minuti. Sensi purtroppo non sta bene, dovrà fare accertamenti più approfonditi e lo perderemo probabilmente per un po' di tempo. Ci dispiace, ci sarà da valutare anche Dimarco e Bastoni per mercoledì".

Come mai non ha giocato titolare Sensi?

"Ieri sono riusciti Vidal, Correa e Lautaro a differenza di Vecino ad allenarsi. Lautaro mi sembrava quello che si è allenato meglio, l'ho scelto perché è riuscito anche a riposarsi. Sanchez non poteva partire dall'inizio e per quello ho optato per questa scelta".

La squadra si è mossa meno a centrocampo rispetto alle prime giornate.

"Soprattutto nel primo tempo potevamo e dovevamo fare meglio. Il campo non era in perfette condizioni, faceva molto caldo, ma alla squadra avevo detto che l'ultima mezz'ora sarebbe stata decisiva. Dobbiamo anche considerare l'avversario".

Dimarco può essere un'ottima alternativa per costruire da dietro e far sganciare i terzi?

"E' una grande risorsa per noi. Si è presentato nel migliore dei modi, può fare il terzo benissimo. E' un piacere vederlo allenarsi, oggi ha avuto i crampi al 62' e non me lo sarei mai aspettato. I calci di punizione? E' molto bravo, con Calhanoglu abbiamo ottimi tiratori. Si fermano dopo l'allenamento e sicuramente sono una risorsa in più".