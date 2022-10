Inter, Inzaghi: “Lukaku? Proviamo col Plzen. Handanovic non disponibile ma viene con noi”

Vigilia di campionato per l'Inter e torna a parlare Simone Inzaghi. Queste le parole ai microfoni di Inter TV verso la gara con la Fiorentina: "Firenze è una trasferta difficile per tutti. Abbiamo avuto qualche giorno in più, abbiamo lavorato abbastanza bene e ora andiamo fiduciosi ad affrontare questa trasferta. Chiaro che i risultati portano autostima, le vittorie sono importantissime. Abbiamo una serie di partite tutte difficili fino alla sosta, dovremo affrontarle una alla volta con grandissima testa come fatto nelle ultime gare.