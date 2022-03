Inter, ha Inzaghi più motivi per sorridere. Un gesto nel post lenisce il rammarico

L'analisi di Fcinter1908.it su quanto accaduto ieri sera ad Anfield tra i nerazzurri e i reds

Daniele Vitiello

Il bagaglio di Simone Inzaghi al rientro da Liverpool è così denso di appunti che probabilmente all'imbarco per il volo per Milano avrà dovuto versare un supplemento alla compagnia per il peso del bagaglio. L'Interha fatto il possibile per raddrizzare le sorti di un doppio confronto beffardo. Nato tra l'altro sotto una cattiva stella, con l'imbarazzante ripetizione del sorteggio, e conclusosi con un'eliminazione che non ridimensiona progetto e speranze nerazzurre. Tra andata e ritorno i campioni d'Italia non hanno assolutamente sfigurato al cospetto di una delle migliori cinque squadre d'Europa, andando vicini tanto così ad una rimonta che avrebbe incastonato una gemma nel mosaico delle migliori notti della storia del club.

L'avversità del pronostico e le preoccupazioni per una classifica di Serie A meno favorevole rispetto a qualche settimana fa non hanno condizionato l'atteggiamento dell'Inter. Al cospetto della Kop, i nerazzurri sono scesi in campo accarezzando la folle idea di suonarle ai Reds nella terra dei Beatles. Era l'unico modo per ripagare i 2500 tifosi giunti dall'Italia per sostenere i loro beniamini, come fatto fino al triplice fischio, con una grinta da far impallidire una delle curve più calde d'Europa.

Le buone notizie per Inzaghi non sono affatto mancate. Iniziando da gol da cineteca di Lautaro. Il Toro, sbloccatosi con la Salernitana, è tornato a caricare anche in Champions, dimostrando la stoffa che gran parte dell'ambiente gli ha sempre riconosciuto. Quando la testa gira nel modo giusto, l'argentino non fatica a strappare applausi con gesti da campione come quello di ieri. La speranza è che possa garantire da qui alla fine la continuità che purtroppo in alcuni frangenti gli è mancata. La solidità difensiva e l'intensità del centrocampo, orfano di Barella, sono altri appunti positivi che confortano in vista dei prossimi impegni.

Resta l'amaro in bocca proprio per non aver potuto contare su Barella nel doppio confronto. E non solo. Perché, nonostante ciò, il miracolo ad un certo punto sembrava ad un passo. L'espulsione di Sanchez ha però tagliato le gambe alla squadra: un gesto imperdonabile per un giocatore della sua esperienza. Peccato, perché il cileno era stato tra i migliori e il rammarico nei suoi occhi è stato lampante. Aver costretto i tifosi del Liverpool nel finale a gioire per una sconfitta (che ad Anfield non capitava addirittura dal 7 marzo 2021) lenisce il rammarico e aumenta la autostima di questa squadra attesa ora da prove da affrontare col coltello tra i denti.