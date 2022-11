Inter, Inzaghi: “Rigore? Di solito al Var si cambia decisione. Lukaku? Dispiace”

Le parole del tecnico: "Siamo passati in un girone difficile e siamo soddisfatti per aver fatto una buona gara"

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Simone Inzaghi ha commentato così la sconfitta dell'Inter contro il Bayern Monaco: "Siamo passati in un girone difficile e siamo soddisfatti per aver fatto una buona gara, contro una squadra fortissima. Potevamo sbloccarla con le occasioni iniziali ma siamo andati sotto con una disattenzione. Abbiamo comunque provato a restare in partita.