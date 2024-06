FCIN1908 / Inter-Inzaghi, ci siamo per il rinnovo: ecco tempi e condizioni

Passi avanti importantissimi per il rinnovo di Simone Inzaghi in casa Inter: ecco tutti i dettagli secondo FCIN1908

Passi avanti importantissimi per il rinnovo di Simone Inzaghi in casa Inter . Dopo gli incontri delle ultime settimane tra i dirigenti nerazzurri e l'agente dell'allenatore Tullio Tinti, il prolungamento di contratto è ora molto vicino.

Secondo quanto appreso da FCIN1908.it, ci sono stati passi avanti per il rinnovo di Simone Inzaghi. La fumata bianca è attesa per inizio raduno. La scadenza sarà 2026 e il tecnico nerazzurro sarà il più pagato dell'intera Serie A. Dunque, prolungamento di un anno e non due rispetto alla precedente scadenza. Seguiranno aggiornamenti sulle cifre esatte del nuovo ingaggio, che dovrebbe dunque superare quello di Antonio Conte al Napoli (6,5 milioni).