Inter, Inzaghi vuole risposte da big e difesa. Ieri ad Appiano ronzava nell’aria una parolina…

"Alla prima difficoltà, la squadra va sotto e fatica a riemergere. E quando lo fa, spesso con scatti nervosi come nel finale derby. In generale, l’area sportiva non ha tratto serenità dalle ultime settimane di mercato: l’ambiente è in ansia nel vedere lì appollaiato sul trespolo il Psg, che minaccia di portarsi via a zero Skriniar a suon di milioni in estate. E non ha dato stabilità neanche il surreale balletto Acerbi sì-Acerbi no con diktat di Zhang e poi dietrofront. Nessuno, però, vuole che diventi un alibi per i giocatori e staff, tutti chiamati a reagire nel momento opportuno".