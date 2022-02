Inter, Inzaghi sorride: Lautaro sta meglio del previsto. Ieri ad Appiano…

L'argentino è pronto ad affiancare Dzeko dal primo minuto nel derby di domani pomeriggio

Gran parte delle preoccupazioni degli ultimi giorni in casa Inter erano legate a possibili acciacchi dei sudamericani negli impegni con le nazionali a ridosso del derby. Sanchez ha dovuto misurarsi con difficoltà logistiche che hanno ritardato il suo rientro, ma per fortuna sta bene ed è arruolabile per il derby.

Lautaro, invece, è tornato ad Appiano Gentile già ieri, mostrando lo smalto dei giorni migliori. Per questo Inzaghi può sorridere, come sottolinea la Gazzetta dello Sport: "La giornata di ieri è servita all’allenatore per ottenere le risposte che voleva, sul fronte Lautaro. L’argentino sta bene, si è presentato ad Appiano come tutti speravano, gasato al punto giusto dopo i gol con l’Argentina, ma soprattutto integro dal punto di vista fisico. Una parte di allenamento con i compagni, una sezione di differenziato: tutto come previsto. Anzi, meglio del previsto. Perché i test atletici hanno dato risposte confortanti: sul piano delle energie Lautaro sta bene, anche meglio rispetto ai rientri da altre trasferte transoceaniche di questa stagione".