Inter, Inzaghi: “Concentrati sul Venezia, poi penseremo al Milan. Mercato? La società…”

Le parole del tecnico nerazzurro prima del match di questo pomeriggio contro il Venezia

Pochi minuti al calcio d'inizio di Inter-Venezia. Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Paura delle squalifiche per i due diffidati? Il derby non è nei miei pensieri in questo momento. Oggi abbiamo una partita importante, contro un avversario preparato. Massima concentrazione per il Venezia, poi c'è la sosta. Pensiamo partita per partita. Sei tranquillo in avanti senza Correa? L'infortunio di Correa non ci voleva, ma sono cose che capitano. Facciamo nel migliore dei modi l'ultima partita, poi parleremo con la società. Ho una società forte alle spalle, per qualsiasi cosa è sempre pronta".