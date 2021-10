Inter, Inzaghi: “Vittoria meritatissima. Rinnovi? Aspettiamo Brozo e Barella”

Le parole dell'allenatore nerazzurro dopo la gara con l'Udinese appena terminata al Meazza

Daniele Vitiello

Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria di quest'oggi in Inter-Udinese. Queste le sue considerazioni: "Non era una partita semplice. L'Udinese è una squadra fisica, che ha impensierito un po' tutti e i ragazzi sono stati bravissimi. Abbiamo vinto meritatamente, con l'aiuto di tutti e dobbiamo continuare così. Abbiamo fatto due vittorie consecutive senza prendere gol, bisogna continuare di questo passo".

Pensavi di togliere Correa?

"Assolutamente no. Nel primo tempo ha fatto quello che gli avevo chiesto, poi è normale sbagliare qualche scelta delle volte. E' una grandissima risorsa come gli altri che abbiamo, dovrò essere io bravo a sceglierli di volta in volta".

Hai cambiato o detto qualcosa dopo Lazio e Juventus?

"A volte le partite sono frutto anche di episodi, come visto contro la Juventus. Al 90' c'è stato quel rigore, non dimentichiamo che con l'Atalanta abbiamo sbagliato un minuto dalla fine. Gli episodi ci hanno tolto qualche punto, ma dobbiamo guardare avanti. Ci godiamo questa vittoria, sappiamo che mercoledì abbiamo una partita importantissima, per cui dobbiamo essere bravi a recuperare energie fisiche e mentali".

Cosa rappresentano le prossime due settimane per voi?

"Senz'altro le partite con Milan e Napoli sono importantissime, ma prima abbiamo una gara di Champions ancora più importante. Dobbiamo essere bravi a ragionare di partita in partita, dobbiamo guardare avanti. Quelle davanti sono state impeccabili, entrambe hanno un cammino da record e per noi deve essere uno stimolo in più".

Cosa ti soddisfa di più?

"Abbiamo rischiato quasi nulla, come mercoledì ad Empoli. Abbiamo difensori molto forti, ma penso non dipenda solo da loro. Tutta la squadra deve avere equilibrio: abbiamo il miglior attacco, dobbiamo diventare una delle migliori difese e abbiamo tutte le possibilità per farlo".

Quali difficoltà contro lo Sheriff?

"Sicuramente a livello logistico è una trasferta non semplice. E' una squadra poi che crea difficoltà: lo ha fatto anche a San Siro, ma siamo stati bravi. Andiamo là da Inter e possiamo fare bene".

Il rinnovo di Lautaro è un messaggio rassicurante?

"Ho la fortuna di avere una società forte alle spalle che mi aiuta in tutte le cose. E' normale che il rinnovo di Lautaro sia importantissimo, per noi è un giocatore importante. Adesso aspettiamo quelli di Barella e Brozovic. Marotta, Ausilio e Baccin sono sempre con me e fanno in modo che, nonostante qualche problema, tutti possano andare nella stessa direzione. Con una società forte tutto è più semplice".