Inter, Inzaghi: “Vogliamo far bene come con Barcellona e Sassuolo. Correa…”

Pochi minuti ancora prima del calcio d'inizio di Fiorentina-Inter e Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue considerazioni: "Sappiamo che da qui alla sosta abbiamo partite impegnative in campionato e Champions, oggi giochiamo su un campo difficile, contro un'avversaria di valore, dobbiamo fare del nostro meglio. La squadra deve alzare l'intensità anche in trasferta. A San Siro è più facile col nostro pubblico, ma abbiamo dimostrato su campi come Barcellona e Sassuolo di poter fare la nostra partita. Stasera vogliamo affrontare al massimo la Fiorentina. Correa? Mi aspetto tanto da tutti. Abbiamo una squadra di valore, con gente pronta a subentrare per darci una mano e l'obiettivo per un allenatore è avere più scelte possibili a disposizione".