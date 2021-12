Inter, gennaio e febbraio mesi decisivi. Inzaghi può prenotare già il titolo

Nel giro di un mese l'Inter affronterà tutte le big del campionato, uscirne ancora in testa vorrebbe dire mettere un'ipoteca

L'Inter ha chiuso il 2021 in testa alla classifica, con 4 punti di vantaggio sul Milan e addirittura 7 sul Napoli. E pensare che prima del derby la squadra di Inzaghi aveva 7 punti di distanza dai rossoneri. Novembre e dicembre sono stati mesi decisivi per l'Inter che ha inserito il turbo e ha battuto chiunque gli si presentasse davanti. Ora alla ripresa il calendario sarà subito impegnativo, tra gennaio e febbraio l'Inter avrà tutti gli scontri diretti con le big del campionato. Passare indenne questi due periodi vorrebbe dire mettere una grossa ipoteca sul titolo.

GENNAIO - La prima di ritorno sarà in casa del Bologna, il 6 gennaio alle 12.30. Dopo i rossoblù tre sfide delicatissime per la banda di Inzaghi: Lazio, Juve e Atalanta nel giro di 7 giorni. Il 9 la squadra di Sarri a San Siro, mercoledì 12 al Meazza arriverà la Juve di Allegri e poi la delicata trasferta a Bergamo il 16 gennaio. A chiudere gennaio ci saranno le sfide con Empoli e Venezia.

FEBBRAIO - Se gennaio sarà un mese impegnativo non si può non dire altrettanto di febbraio. Altre tre sfide decisive: Milan e Napoli in campionato e poi la Champions, col Liverpool di Klopp che farà visita ai nerazzurri a San Siro il 16 febbraio, dopo aver giocato il 6 coi rossoneri e il 13 col Napoli. A chiudere il mese le sfide con Sassuolo e Genoa.