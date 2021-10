Rocchi, Inter irritata per la “soddisfazione”. Quel fallo su Lautaro e Var stravolto

Il designatore arbitrale Rocchi, nella giornata di ieri, ha fatto salire il livello dell'irritazione in casa Inter

Redazione1908

Il designatore arbitrale Rocchi, nella giornata di ieri, ha fatto salire il livello dell'irritazione in casa Inter. Rocchi si è detto addirittura molto soddisfatto delle prestazioni degli arbitri nell'ultima giornata di campionato. Quattro allenatori espulsi, proteste in ogni campo ma per Rocchi è stata una giornata altamente soddisfacente. Commenti surreali.

L'Inter, sottolinea oggi il Corriere dello Sport, contesta l'applicazione del protocollo Var in occasione del rigore assegnato alla Juve. Mariani ha valutato l'intervento di Dumfries (oggi molti media mainstream si divertono a fantasticare sul fatto che l'arbitro non avesse visto bene o avesse solo immaginato un mancato contatto) e la valutazione dell'intensità del contatto deve rimanere di competenza dell'arbitro di campo. Mariani aveva visto e valutato, poche balle.

"Anche perché ci sono diversi altri episodi simili in cui chi era il video non si è sentito di intervenire. Uno, peraltro, è avvenuto giusto poche ore prima della gara con la Juve. Perché, si chiedono tra viale Liberazione e Appiano Gentile, il Var è rimasto silente sul contatto tra il romanista Viña e il napoletano Anguissa? Anche in quel caso, infatti, il pallone non era più a distanza di gioco per il secondo.

Chiaro, quindi, che non sia piaciuta la «soddisfazione» manifestata ieri da Rocchi a proposito delle direzioni di gara dell’ultima giornata. Tanto più che solo qualche settimana fa lo stesso designatore aveva approvato il mancato utilizzo del Var a riguardo dell’intervento del veronese Hongla e l’interista Lautaro, a cui viene toccato il piede (non certo in maniere meno intensa rispetto a quello di Alex Sandro) al momento di calciare il pallone", sottolinea il Corriere dello Sport.

E in casa nerazzurra ricordano anche altre recenti parole di Rocchi: «Sui rigori abbiamo chiesto di tenere una soglia molto alta, vogliamo rigori molto molto seri»