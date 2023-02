Inter, “istruzioni” per il ritorno col Porto: un aspetto su cui riflettere. E con Lukaku…

Nel primo round dall'andata degli ottavi di Champions League i nerazzurri hanno portato a casa un 1-0 di vitale importanza

Gianni Pampinella

Che quella col Porto sarebbe stata una gara complicata, all'Inter lo sapevano. Ma nel primo round dall'andata degli ottavi di Champions League i nerazzurri hanno portato a casa un 1-0 di vitale importanza. A Oporto la squadra di Inzaghi avrà due risultati utili su tre, ma la qualificazione è tutta da conquistare. "Lo sa Simone Inzaghi e lo sanno anche i suoi uomini che, non a caso, ieri sera hanno evitato di festeggiare troppo. Al Dragão il 14 marzo Lautaro e compagni sono attesi da una "battaglia" e il fatto che Conceição dovrà recuperare senza lo squalificato Otavio è un vantaggio non sufficiente per rilassarsi", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Di certo a Oporto l'Inter non sottovaluterà né l'incontro né l'avversario. E questo è un buon punto di partenza visto quello che è successo contro il Monza, l'Empoli e la Sampdoria. La mentalità feroce vista ieri sera è un buon punto di partenza. A preoccupare è il fatto che Lautaro e compagni si sono sbilanciati un po' troppo. Cercavano il gol del vantaggio? Vero, ma la distanza tra i reparti è diventata eccessiva, gli spazi concessi eccessivi. Un aspetto su cui riflettere perché l'errore tattico si è verificato in due match consecutivi. Non può essere un caso, ma un difetto su cui lavorare".

"In vista del ritorno, inoltre, l'Inter non può dimenticare che la formazione di Conceição è andata al tappeto a San Siro dopo che non veniva sconfitta dal 21 ottobre (1-0 in casa dal Benfica) e che era reduce da 10 affermazioni di fila. La rete di Lukaku può avere un peso specifico importante, ma attenzione: andare a Oporto a difendersi ad oltranza sarebbe un errore che l'ex allenatore della Lazio difficilmente commetterà. Al Dragão servirà l'atteggiamento mostrato in trasferta al Camp Nou. Tra tre settimane (scarse) in Portogallo sarà vietato fare barricate".

"Sottolineati gli errori commessi e da non commettere, è però innegabile che rispetto a 12 mesi fa, quando gli uomini di Inzaghi furono battuti 2-0 in casa dal Liverpool nell'andata degli ottavi di finale, guardare con fiducia al passaggio del turno è più semplice. Anche perché l'Inter non si è fatta venire il braccino di fronte al grande palcoscenico nel quale ha recitato. Un Lukaku al 100% (gli manca ancora qualcosa...) può cambiare la stagione dell'Inter e darle una dimensione internazionale soprattutto ritrovando l'intesa con l'amico Lautaro. La LuLa turberà i sonni di Conceição da qui al ritorno e farà sognare gli interisti".

(Gazzetta dello Sport)