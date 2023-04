Sky – Inter-Juventus, Inzaghi deciso: Brozovic in panchina, gioca Calha. E in attacco…

Simone Inzaghi comunicherà a breve la formazione alla squadra ma le indicazioni dell'ultim'ora rispecchiano quanto trapelato già nella giornata di ieri in merito ai probabili 11 anti-Juventus.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, arrivano conferme circa la titolarità di Hakan Calhanoglu e Edin Dzeko, che restano favoriti rispettivamente su Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Per il resto, formazione confermata con Onana tra i pali, Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries e Dimarco sulle fasce con Mkhitaryan e Barella mezzali. In avanti, assieme a Dzeko ci sarà Lautaro.