Jacobelli: “Inter-Juve equilibrata. Inzaghi? Chi lo critica non capisce di calcio”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così in vista di Inter-Juventus di questa sera: “Mi aspetto una partita molto equilibrata, con l’abolizione della regola del gol in trasferta è chiaro che si riparte come se fossimo 0-0. Entrambe le squadre hanno grandi motivazioni per arrivare in finale, l’Inter punta a confermarsi essendo la squadra detentrice del titolo. Per la Juve in una stagione così complicata vincere un trofeo che vorrebbe dire entrare in Europa a prescindere dal campionato sarebbe importante. Sono due squadre che cercano il successo in ogni competizione, è chiaro che dopo questa partita ci saranno sfide delicate in campionato ma da qui a fine stagione sarà sempre così. Napoli a parte, il campionato sarà acceso da questa incertezza e coinvolge anche Inter e Juve. È chiaro però che non avrebbe senso fare calcoli oggi, ci si gioca l’accesso alla finale.”