Vidal e non solo, ci sono altri derby Inter-Juve pronti per l’estate

Gennaio ma non solo. Perché tra la Juventus e l’Inter è nata ormai da tempo una rivalità sul mercato non indifferente. Marotta e Paratici si sfidano su diversi obiettivi e lo faranno anche in futuro. In estate per esempio quando ci sarà da andare sui talenti: “I bianconeri si sentono in pole per Tonali del Brescia (piace anche all’Atletico Madrid), mentre i nerazzurri hanno accelerato per il jolly Kulusevski del Parma (proprietà Atalanta). Affari da 30 milioni di euro per un Derby d’Italia extracampo, mentre a Torino e Milano sono pronti a scatenare la guerra pur di ingaggiare Chiesa. La Juve ci lavora da tempo sul gioiello della Fiorentina e vuole blindare l’operazione, ma l’Inter lavora per piazzare il sorpasso”.

(Fonte: La Stampa)