Inter-Juve, formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Dzeko. Torna Calhanoglu

Le scelte dei due allenatori per la finale di Supercoppa

Si accendono i riflettori. A San Siro va in scena la Supercoppa Frecciarossa tra Inter e Juventus. Per la gara Simone Inzaghi ritrova uno dei pilastri della squadra nerazzurra, Hakan Calhanoglu. Poi solo conferme con Skriniar, De Vrij e Bastoni che formano il terzetto difensivo. A destra conferma per Dumfries, mentre a sinistra agirà Ivan Perisic. A centrocampo, oltre a Calhanoglu, ci saranno Brozovic e Barella. In attacco Dzeko sarà la spalla di Lautaro Martinez.