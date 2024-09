Saranno molto probabilmente loro due a giocarsi lo scudetto, senza dimenticare il Napoli che ha tutta la voglia di affermarsi come terzo incomodo. Inter e Juventus daranno vita in questa stagione a un nuovo capitolo della lunga rivalità, con in palio anche stavolta l'obiettivo comune dello scudetto. Su questo si sofferma il focus di oggi di Sport Mediaset:

"C'era mancata, anche se in fondo non era andata da nessuna parte. Aspettava il momento giusto per tornare: LA sfida. Filosofie una opposta all'altra, la più sorprendente contro la più forte: è già una lotta che profuma di scudetto. Rieccola in tutta la sua energia: Inter contro Juve. Basta vedere come l'Inter sia riuscita ad umiliare l'Atalanta. La squadra nerazzurra ha la testa di chi è padrone del proprio destino, ha fame come se non avesse vinto ancora nulla e rabbia di chi vuol far capire che questo campionato è solo roba sua.