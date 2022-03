Inter a ranghi ridotti. Sudamericani ‘in ritardo’, Inzaghi avrà tutto il gruppo venerdì

Gli ultimi a rientrare a Milano saranno i sudamericani impegnati nelle qualificazioni: solo a due giorni dalla Juve la rosa al completo

"Quello di martedì sarà dunque ancora un lavoro a ranghi ridotti. Soltanto mercoledì infatti rientreranno i nazionali europei. Per loro, probabile scarico per essere poi in gruppo giovedì. Diverso il discorso dei 4 sudamericani, impegnati dall'altra parte del mondo nella notte tra martedì e mercoledì. Mentre Correa è già da tempo in Qatar, Vecino (anche lui tornato negativo oggi), Sanchez e Vidal saranno avversari in un Cile-Uruguay che promette scintille. La Roja infatti è costretta a vincere e a sperare che non lo facciano Colombia (in casa col Venezuela) e il Perù (che riceve il Paraguay) per centrare il quinto posto che vale lo spareggio contro la migliore terza del raggruppamento asiatico. I quattro dovrebbero essere a Milano entro giovedì mattina per lavorare a pieno regime ad Appiano da venerdì", si legge su Gazzetta.it.