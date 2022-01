Inter-Juve, torna Calhanoglu: il turco vuole punire i bianconeri per più motivi

Il centrocampista torna a disposizione di Simone Inzaghi dopo aver scontato il turno di squalifica con la Lazio

Daniele Vitiello

Simone Inzaghi può finalmente tornare a contare su Hakan Calhanoglu. Il turco, out con la Lazio per la squalifica non scontata col Bologna, sarà regolarmente al suo posto in mezzo al campo contro la Juventus. Una gara dal sapore di vendetta, come spiega il Corriere dello Sport: "Calhanoglu, che tornerà titolare e disputerà la prima gara del suo 2022, ha già giocato una finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. È successo il 16 gennaio 2019 al King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita, quando le sue ambizioni di festeggiare il primo trofeo in carriera furono “freddate” dalla rete di Cristiano Ronaldo".

Il turco punta in ogni caso a migliorare il suo rendimento con i bianconeri. Si legge nel focus: "Finali a parte, è la Signora in generale a non portare buoni ricordi alla mente di Hakan che in 13 incroci ha ottenuto solo 2 successi (8 ko e 3 pari) senza riuscire mai a battere il portiere bianconero. All'andata in campionato ha messo il piede nell'azione dell'1-0 di Dzeko. La scorsa stagione ha battuto lui la punizione dalla quale è nato il 3-0 allo Stadium di Tomori. Un po' poco...".

Le premesse ci sono tutte, considerando l'ottimo rendimento di questa stagione. Calhanoglu è sicuramente un valore aggiunto per l'Inter. Prosegue il quotidiano: "In questo 2021-22 il suo rendimento in fase realizzativa è stato ottimo visto che ha già all'attivo 6 centri in 17 giornate di campionato: il suo record in A è di 9 reti nel 2019-20 e se continua così non avrà difficoltà a superarlo. Un po’ più complicato raggiungere gli 11 gol della sua prima annata in Bundesliga con l'Amburgo, ma se avrà sempre il piede caldo...".

In più, l'ex Milan porterà con sé una ferita importante stasera. "Hakan ci terrebbe tremendamente a lasciare il segno. Anche per dedicare la rete ad Ahmet Calik, difensore ventisettenne del Konyaspor morto ieri in un incidente stradale sulla strada Ankara-Nigde, a Golbas Hacilar. I due sono stati compagni in nazionale e sui social ieri il nerazzurro gli ha dedicato un messaggio struggente", conclude il Corriere dello Sport.