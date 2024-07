L’Inter piomba su Kim. “Pista percorribile per almeno due motivi”

"I dirigenti nerazzurri si erano già messi sulle tracce di Kim nell’estate del 2022, quando il Psg aveva iniziato a corteggiare Skriniar. Allora non se ne fece nulla, perché Skriniar rimase e Kim lasciò il Fenerbahce per Napoli, vincendo uno scudetto da protagonista. Oggi le cose sono cambiate e l’Inter può sedurre il gigante intristito a Monaco: la Serie A nella quale Kim si è imposto da subito è l’ambiente ideale per il rilancio, la squadra che l’ha dominata nell’ultima stagione e che apprezza il suo valore da tempi non sospetti può diventare il posto giusto per tornare il centrale insuperabile dei tempi di Napoli. Sono questi gli argomenti che potranno tornare utili all’Inter nel caso in cui dovesse aprire una trattativa con il Bayern, oltre agli ottimi rapporti tra i due club che hanno portato in nerazzurro Sommer e Pavard nello scorso mercato o, qualche anno più indietro, Perisic in Bundesliga. A oggi, in ogni caso, l’unica via possibile per vestire di nerazzurro Kim è quella di un prestito, magari oneroso come quello imbastito con il Chelsea per il ritorno di Lukaku nel 2022", conferma poi la Gazzetta.