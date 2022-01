Inter, Kostic subito nerazzurro? Affondo solo in un caso. L’alternativa…

L'esterno dell'Eintracht Francoforte è obiettivo chiaro del club nerazzurro per l'estate ma potrebbe arrivare anche prima secondo TuttoSport

Il possibile divorzio anticipato tra Kolarov e l'Inter potrebbe lasciare un buco a sinistra nel corso del mercato di gennaio. L'addio del serbo non garantirebbe un margine nelle casse nerazzurre, per cui Marotta e Ausilio dovrebbero far attenzione ad eventuali occasioni per rimpiazzarlo. A tal proposito, TuttoSport, sostiene che per Filip Kostic, erede designato di Ivan Perisic in caso di addio, potrebbe esser fatto un tentativo anche nel corso della finestra invernale.

Spiega il quotidiano torinese: "L’Eintracht Francoforte ad agosto aveva chiesto 10 milioni più 3 di bonus alla Lazio, adesso, a 18 mesi dalla scadenza del contratto, difficilmente potrà ottenere più di 10 milioni complessivi. Cifra che l’Inter ha stanziato per luglio, ma un tentativo a gennaio verrà fatto, soprattutto se l’Eintracht - che però in Bundesliga sta correndo per un posto in Champions - dovesse aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto. Un'altra opzione per gennaio rimane Lucas Digne , ormai fuori rosa all'Everton. Il terzino francese conosce già il nostro campionato avendo giocato in Italia (alla Roma), dunque non avrebbe problemi di inserimento. L'Inter però non vorrebbe impegnarsi e lo prenderebbe solo in prestito secco, formula che al momento l'Everton non considera".