Mercato Inter – Kulusevski, messaggio di D’Aversa a Conte. Udinese, idee chiare su De Paul

Il mercato di gennaio si avvicina e Beppe Marotta e Piero Ausilio lavorano alacremente per confezionare il regalo di Natale ad Antonio Conte. In cima alla lista della spesa c’è sempre un centrocampista, con le quotazione di Rodrigo De Paul in rialzo nelle ultime ore.

Secondo Tuttosport la strada per arrivare a Vidal si fa sempre più in salita, con il Barcellona che chiede almeno 20 milioni e il calciatore che non rompe con la società catalana, e quella per Kulusevski non è da meno, con l’Atalanta che vuole 40 milioni e il Parma che non lo libera a gennaio senza un indennizzo tra calciatori e soldi.

Il quotidiano rivela che l’allenatore dei Ducali Roberto D’Aversa avrebbe mandato un sms al suo amico Antonio Conte: “Kulusevski mezzala? Per giocare a centrocampo è ancora leggerino“.

Per quanto rigurda l’argentino, la vittoria dell’Udinese sul Cagliari ha regalato il sorriso. Il club friulano vorrebbe trattenere De Paul per conquistare la salvezza, ma non lo farà in caso di richieste di grandi club. Il prezzo fissato è di 35 milioni, ma la sensazione è che si possa trovare un accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto a fine stagione.