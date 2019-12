Inter, Kurzawa a gennaio? Si può fare, ecco perché. E c’è già il primo acquisto per luglio

Non sembra essere la mezzala la priorità dell’Inter per il prossimo mercato, bensì l’esterno sinistro. Asamoah ha continui problemi fisici, mentre Biraghi non assicura un rendimento da top in quel ruolo. Ecco perché, spiega il Corriere dello Sport, i nerazzurri vogliono prima di tutto portare a Milano un esterno: “Il primo nome della lista è Marcos Alonso, neppure ieri convocato nel Chelsea. Lo spagnolo, a dispetto del rinnovo del contratto fino al 2023, ha secondo i dirigenti dei Blues una valutazione sui 35-40 milioni. L’Inter si è detta disposta ad anticipare in quel ruolo un investimento che avrebbe fatto la prossima estate, ma non può arrivare a mettere sul tavolo tutti quei soldi né allettare con la formula del diritto di riscatto perché i club esteri, se si parla di prestito, per certi giocatori esigono l’obbligo di riscatto. La trattativa dunque non è semplice. Altre opzioni? Marotta e Ausilio hanno in pugno da tempo Darmian, riportato in Italia in partnership con il Parma. In teoria Matteo dovrebbe sbarcare alla Pinetina a luglio, ma non è escluso che i tempi possano essere anticipati, anche se l’ex United non è un esterno sinistro “puro”, bensì un jolly.

Gli 007 nerazzurri sono stati avvistati in giro per l’Europa da novembre in poi: in viale della Liberazione ci sono allo studio un paio di elementi che militano in campionati esteri e che potrebbero fare al caso di Conte. Un’altra idea è anticipare la trattativa per l’arrivo di Kurzawa che è in scadenza con il Psg e non ha intenzione di rinnovare. L’Inter lo tratta da tempo, in vista della prossima stagione, per prenderlo a parametro zero (idem il belga Meunier, anche lui per Psg), ma ora può essere tentata dal giocare d’anticipo. Siccome non è una pedina chiave per Tuchel e Leonardo dopo la vicenda Icardi deve… un favore a Marotta e Ausilio, l’affare si può fare. Sarà considerato un mini sconto per il riscatto di Maurito, che i francesi concluderanno se l’argentino darà il suo benestare alla permanenza sotto la Torre Eiffel?”.