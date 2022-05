Inter, per Lautaro servirà un nuovo compagno di reparto: i nomi. Lukaku e Dybala…

In casa Inter sarà fondamentale scegliere bene il compagno d'attacco dell'argentino in vista della prossima stagione

A livello di numeri Lautaro Martinez ha firmato il suo miglior campionato di sempre. 21 gol, un traguardo - quello dei 20 centri - raggiunto soltanto da altri cinque nerazzurri nella storia del club. Non sono bastati, però, per centrare l'obiettivo grande, lo scudetto. Nel momento in cui il Toro si è inceppato, nessuno dell'attacco nerazzurro è riuscito a caricarsi la squadra sulle spalle. Non lo ha fatto Edin Dzeko per l'età, nonostante il bosniaco abbia disputato un'ottima prima parte di stagione. Ecco perché, complice anche l'addio di Sanchez, in casa Inter sarà fondamentale scegliere bene il compagno d'attacco dell'argentino in vista della prossima stagione.