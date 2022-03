CorSera – Inter, via Lautaro e dentro Dybala? No, ci sono più strade: eccole

Il rinnovo con la Juve non arriva e Beppe Marotta è pronto a presentare l'offerta nerazzurra

Gianni Pampinella

L’operazione non è semplice perché si deve trovare la giusta soluzione finanziaria e tecnica, ma Dybala all'Inter è più di una semplice suggestione. L'attaccante argentino, da sempre il sogno di mercato di Beppe Marotta, non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Juve. Per arrivare alla Joya il club nerazzurro dovrà sacrificare Lautaro? Per il Corriere della Sera ci sono altre strade.

PERCHÉ SÍ - "L’offerta per Dybala dovrebbe aggirarsi sui 7 milioni per i prossimi 5 anni. Uno stipendio in linea con quelli dei top player nerazzurri. L’Inter a più riprese ha spiegato di dover rispettare l’equilibrio finanziario e di voler puntare sul mercato per mantenere in ordine i conti. Tradotto significa vendere bene, come successo con Lukaku, e comprare giocatori svincolati come nel caso di Dzeko e Calhanoglu".

"Riproporre un’operazione come quella della scorsa estate è possibile. Per prendere lo svincolato Dybala, l’Inter a fine stagione dovrebbe vendere Lautaro, che ha da poco rinnovato il contratto. C’è un’altra strada: chiudere in anticipo il contratto con Sanchez in scadenza a giugno 2023. L’Inter ha una clausola per cui versando al cileno 3,5 milioni può rescindere il contratto. L’attaccante guadagna 7 milioni. Sotto il profilo tecnico l’acquisto di Dybala potrebbe essere sufficiente all’Inter per coprirsi in attacco se restasse Lautaro, perché con Dzeko e Correa la pattuglia offensiva sarebbe completa. Questo permetterebbe di rinviare l’acquisto di un vice Dzeko (Scamacca il più gettonato) e risparmiare tra i 30 e i 40 milioni

PERCHÉ NO - "Liquidare Sanchez porta un risparmio di 3,5 milioni, l’addio di Vidal ne farà risparmiare altri 7, così si coprirebbero i costi per Dybala ma l’Inter avrebbe un giocatore in meno a centrocampo e l’impatto sul monte ingaggi resterebbe uguale, mentre secondo le linee guida del club nei prossimi anni dovrà diminuire. L’eventuale cessione di Lautaro è la più naturale per soddisfare i parametri finanziari, non la più soddisfacente a livello tecnico, perché il club si priverebbe di una punta giovane e forte".

"Se arriva Dybala ma parte Lautaro diventa necessario acquistare Scamacca. Ci sarebbe un guadagno finanziario e l’Inter avrebbe un giovane forte e di prospettiva. Però a quel punto dovrebbe comunque provare a cedere uno tra Correa Sanchez. Ma Dybala sarebbe disposto a trasferirsi all’Inter dopo essere stato così tanto alla Juve? Ha il carattere per reggere un simile cambiamento e una situazione inevitabilmente difficile? All’Inter verrebbe anche per l’ottimo rapporto con Marotta e perché le alternative in Europa non sono tante per l’argentino. Se ha la personalità per sopportare la pressione di un cambio così radicale potrà dirlo solo il tempo".

(Corriere della Sera)