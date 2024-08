Era l'estate del 2018 quando a Milano sbarcò un giovanissimo Lautaro . In sei anni il Toro ha fatto passi da gigante diventando leader e capitano di una squadra che ha vinto tanto negli ultimi anni. Come sottolinea il Corriere della Sera, la sua gestione da parte dell’Inter è stata perfetta. "Primo contratto a cifre contenute (1,5 milioni a salire), un ruolo da comprimario dietro ai vari Icardi, Lukaku e Dzeko, infine cifre da top player (9 milioni più bonus) per una promessa diventata leader, con due scudetti, altrettante Coppe Italia, tre Supercoppe, una Copa America e un Mondiale".

"Lautaro ha esordito in serie A contro il Sassuolo, oggi in B. In panchina c’era Spalletti, che fra meno di un mese tornerà a Coverciano dopo il deludente Europeo. L’attaccante è il capitano di una squadra che ha nel campionato il proprio giardino di casa. Nessuno ha l’esperienza dell’Inter in A (rosa da 3400 partite totali, 113 di media a giocatore). Sono andati via Sensi, Audero, Sanchez e soprattutto Cuadrado (372 gare), ma a zero è arrivato un veterano come Zielinski, in Italia dal 2012. Vicino a lui avrà Barella, che a fine stagione potrebbe arrivare a 300, come De Vrij, mentre Bastoni e Dimarco supereranno le 200, lontani da Darmian (266) e Calhanoglu (234)".