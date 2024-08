GdS – Inter-Gudmundsson, due punti fermi nei dialoghi: la formula necessaria

Traduzione: Gudmundsson vuole capire fino all’ultimo momento possibile se la porta Inter per lui è ancora aperta. E in questo senso, non è giusto chiuderla. Tenendo presente un paio di punti fermi. Il primo: per l’Inter l’affare è possibile solamente in prestito, non a titolo definitivo, per una questione economica ma anche per la nota vicenda extrasportiva che vede coinvolto il giocatore, con un processo penale che deve affrontare in autunno. Secondo punto: il Genoa è disposto a parlare di contropartite. Perché la squadra di Gilardino ha bisogno di un attaccante, dopo la cessione improvvisa di Retegui", si legge.