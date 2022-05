Lautaro e Perisic, la Coppa Italia e poi il futuro: “Negli ultimi giorni…”

I due guidano i nerazzurri nella finale di Coppa Italia di questa sera contro la Juve: il loro futuro è tutto da scrivere

Due veri e propri fattori. Imprescindibili per l'Inter di Simone Inzaghi, che si affida a loro per conquistare il secondo trofeo stagionale. Lautaro Martinez e Ivan Perisic rappresentano due certezze dei nerazzurri e lo saranno anche questa sera, nella sentitissima sfida contro la Juventus.

"Perisic è in un fase di onnipotenza psico-fisica per cui non sembra conoscere fatica alcuna con buona pace di Gosens, Lautaro dopo diverse pause ha ritrovato il feeling col gol che adesso lo guida a ogni partita. Prima della squalifica aveva segnato tre volte in 12 partite di A e tutte nel party di San Siro del 4 marzo contro una Salernitana che era assai meno battagliera di adesso, ma da quando è tornato ne ha infilati cinque in cinque partite. Il piede è caldo e anche il cuore scoppia di emozioni".