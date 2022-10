TS – Inter, Lautaro affaticato al flessore: difficilmente sarà rischiato col Barça

In un momento difficilissimo, l'Inter è colpita anche da una grande sfortuna. C'è infatti il rischio di un problema muscolare per Lautaro Martinez, uscito affaticato dalla gara di ieri contro la Roma. Scrive in merito Tuttosport: "Ieri l’argentino ha effettuato lavoro di scarico e lo staff medico ha verificato l’affaticamento al flessore della gamba sinistra. Se pure oggi l’attaccante avvertirà dolore, saranno fatti dallo staff medico tutti gli esami del caso. La speranza è che si tratti di un crampo, ma risulta difficile pensare che Lautaro possa essere rischiato con il Barça: dovesse stirarsi, sarebbe un dramma per un’Inter già orfana di Lukaku (il quale, essendo ai box da fine agosto, avrà bisogno di tempo, dopo essere rientrato, per ingranare).