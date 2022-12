SM – L’Inter lavora ancora al rinnovo Skriniar. Spunta però un’alternativa allo slovacco

La sensazione, anche per Sport Mediaset, è che alla fine Milan Skriniar rinnovi il suo contratto con l'Inter. Fino a quando non ci sarà la firma, però, tutto resta in bilico. I nerazzurri hanno il dovere in questo senso di non farsi trovare impreparati di fronte a qualsiasi evenienza.

Perciò, secondo quanto riporta proprio Sport Mediaset, in viale della Liberazione avrebbero sondato un profilo che potrebbe fare al caso del club nell'ipotesi, da scongiurare, del mancato rinnovo dello slovacco. Questo il focus: "Dovrebbe arrivare il sospiratissimo rinnovo. La trattativa presenta ancora delle incognite e, per questo, l'Inter ha sondato Diakhaby in scadenza col Valencia per la prossima estate. Se dovesse precipitare quindi la trattativa per trattenere Skriniar, l'Inter potrebbe decidere di affondare il colpo per il difensore che piace a Marotta e Ausilio".