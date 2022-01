Inter-Lazio, pagelle: Bastoni fa il Calhanoglu, Brozovic insegna calcio. E Skriniar…

Esce in ritardo sul lancio di Cataldi per Immobile. Poi esce con più decisione sui piedi di Immobile

E' vero che si fa sorprendere da Immobile in occasione del gol ma è l'unica sbavatura in un'altra partita poderosa. Con gol altrettanto poderoso

Si addormenta in occasione del gol della Lazio, quasi spaesato. E non è da lui. Poi si riprende e con lui tutta l'Inter

Piede alla Calhanoglu. E in difesa non cambia nulla, è sempre lui. Man of the match senza storia. Partita che rasenta la perfezione