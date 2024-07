Inter, Leoni a tutti i costi: il paletto della Samp e due possibili contropartite

Giovanni Leoni è ormai da settimane obiettivo concreto di mercato per l'Inter. Il club nerazzurro crede che il difensore della Sampdoria possa regalare grandi soddisfazioni in prospettiva e continua a lavorare alla ricerca dell'intesa definitiva con il club blucerchiato. L'aggiornamento sulla trattativa arriva dal Corriere dello Sport:

"L’Inter non molla Leoni. Anzi, lo vuole a tutti i costi. Il canale con la Sampdoria è da tempo aperto e si tratta di trovare la formula giusta, insieme ai contorni, per chiudere l’operazione. In viale Liberazione si sentono in vantaggio, ma la concorrenza è ampia e agguerrita. Leoni è un difensore classe 2006, di piede destro, quindi non rientra tra i candidati per la sostituzione dell’infortunato Buchanan. Arrivato a Genova a gennaio, si è imposto nella seconda parte della stagione.