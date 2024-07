"Sono le due piste da tenere d’occhio, con possibili sviluppi nei prossimi giorni. La società e Simone Inzaghi faranno il punto della situazione dopo l’amichevole di Pisa. Nel frattempo, il direttore sportivo Piero Ausilio lavora alle uscite. Al tecnico non dispiacerebbe avere un giocatore pronto come Rodriguez, questa è storia nota. Ma da parte della proprietà c’è l’indicazione di prendere un calciatore più futuribile. Salutata la pista Cabal, ci sono due giocatori che l’Inter sta seguendo. Il primo è il brasiliano Renan, calciatore ora in prestito all’Internacional ma di proprietà dello Zenit San Pietroburgo. È stato seguito a lungo, è nel giro delle nazionali giovanili brasiliane. E non ha una quotazione bassa. Lo Zenit lo valuta 20 milioni di euro, non è una cifra che l’Inter vuole spendere. Nella testa del presidente Marotta e di Ausilio c’è un investimento inferiore dal punto di vista economico, in stile Cabal per intendersi. L’idea è replicare, un anno dopo, quanto fatto con Bisseck. Oggi il tedesco è uno dei calciatori più richiesti della rosa nerazzurra, ma è considerato incedibile dal club. Proprio seguendo questa linea, si valuta il nuovo acquisto".