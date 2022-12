Inter, varata la nuova linea verde: Dumfries sacrificato, 2 obiettivi e 2 sogni

Il club nerazzurro programma il futuro tra entrate ed uscite per sistemare i conti e rinforzare la squadra di Inzaghi

Alessandro De Felice

Non sarà un’Inter per ‘vecchi’. La necessità di abbassare il tetto ingaggi spinge il direttore sportivo Piero Ausilio a studiare una rivoluzione che nel futuro vedrà una squadra nerazzurra formata principalmente da Under 25.

Una rosa più giovane con un progetto partito già la scorsa estate con gli arrivi di Onana, Bellanova e Asllani. Un piano che ha dovuto fare i conti con le necessità economiche e le situazioni di mercato, con gli arrivi di Mkhitaryan e Acerbi per sopperire agli addii (per fare cassa) di Casadei e Pinamonti e ai costi alti che hanno impedito a Bremer e Milenkovic di vestire la maglia nerazzurra.

Per far fronte alla necessità di sistemare i conti e raggiungere un attivo di 60 milioni, l’Inter deve cedere almeno un big entro il prossimo 30 giugno. Il calciatore individuato è Denzel Dumfries, valutato proprio tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Tuttosport rivela che nel mirino dell’Inter c’è Tajon Buchanan. Il canadese classe 1999 del Club Brugge è considerato l’obiettivo principale per sostituire l’olandese.

“Il giocatore ha ben impressionato e, anche se gioca in una posizione più avanzata, è convinzione di tutti in casa Inter di poterlo adattare a quinto di centrocampo”.

Buchanan ha una valutazione che si aggira tra i 17 e i 18 milioni di euro, cifra simile a quella che serve per strappare al Racing de Avellaneda Carlos Alcaraz, mediano classe 2002.

“Il giocatore è stato promosso a pieni voti da Baccin , vice di Ausilio, durante la sua missione in Sudamerica a ottobre e per caratteristiche potrebbe essere l'ideale vice di Barella , prendendo in organico il posto di Gagliardini . Su Alcaraz c'è l'interesse di molti club europei, il giocatore ha manifestato la propria preferenza per l'Inter, ma, è evidente, bisognerà non perdere tempo”.

I sogni dell’Inter, invece, restano due: Giorgio Scalvini dell’Atalanta e Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach. Il primo è l’obiettivo per l’estate e viene valutato 40 milioni di euro (l'Inter punta sui buoni rapporti con i Percassi e può giocarsi la carta Fabbian), mentre il secondo è in scadenza di contratto ma piace a tanti top club fra tutti Bayern, Atletico, United e Newcastle. Il Monchengladbach per liberarlo a gennaio chiede 10 milioni, il giocatore per luglio un ingaggio da 6-7 milioni.