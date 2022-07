Inter-Lione, borsino: LuLa crescente. Dimarco, piede prezioso. Onana manda messaggi

L'Inter rimonta ancora una volta. Come contro il Monaco, ecco il 2-2 contro il Lione. Segnano Lukaku e Barella

Daniele Mari

i nerazzurri escono alla distanza contro un avversario più avanti nella preparazione. Ecco il borsino.

Su

Lukaku-Lautaro

LULA crescente. I due si cercano, continuamente, ripetutamente. Lukaku si mangia un gol, poi se ne mangia uno Lautaro. Sembra un brutto segno ma non lo è. I due stanno crescendo e infatti alla fine sono decisivi. Gol per Romelu, assist perfetto per Lautaro che manda in rete Barella. Sono una certezza

Onana

I primi segnali per Inzaghi e Handanovic. Onana non vuole essere un dodicesimo come tutti gli altri. Anzi, non vorrebbe essere proprio un dodicesimo. Una bella parata, una grandissima parata. In mezzo un errore con i piedi per eccesso di sicurezza. Ma il messaggio positivo è partito.

Dimarco

Quando Gusto e Tete arrivano dalla sua parte, va in difficoltà. E su questo bisognerà lavorare per tornare a vederlo quinto in fascia. Ma quando partono assist dal suo piede, sono una meraviglia. E alla fine arriva puntuale l'assist per Lukaku. Inevitabile dopo i palloni stupendi messi in area più volte

Giù

De Vrij

Gioca 90 minuti perché è l'unico senza una riserva, dopo la partenza di Ranocchia e in attesa del nuovo arrivo. Ma la serata è complicata: si perde Lacazette e ogni tanto appare un po' spaesato

Dumfries

E' vero che parte da lui l'azione migliore di tutta la partita. Ma è ancora con la gamba pesante. Complessivamente non fa neanche male ma ovviamente con la gamba rodata sarà tutto un altro Dumfries

Mkhitaryan

Ancora in ritardo di condizione, complice il problema da cui doveva recuperare post finale di Conference League. Qualche errore di misura di troppo, colpa della scarsa lucidità