Inter-Liverpool, le formazioni ufficiali: torna Bastoni. Vidal al posto di Barella

Le scelte di Simone Inzaghi e Jurgen Klopp per la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League

Luci a San Siro. L'Inter indossa l'abito migliore e si prepara ad affrontare il Liverpool in una serata di Gala che guadagnata tramite il passaggio del turno che da troppo tempo mancava da queste parti. Il clima è quello delle grandi occasioni, nonostante le limitazioni del caso. La gente sugli spalti è pronta a fare il suo dovere, sperando che in campo i calciatori facciano altrettanto. Simone Inzaghi ritrova Alessandro Bastoni e in mezzo si affida all'esperienza di Arturo Vidal, chiamato a sostituire lo squalificato Nicolò Barella. Davanti, con Edin Dzeko ci sarà ancora Lautaro Martinez, desideroso di gettarsi alle spalle il periodo di appannamento.