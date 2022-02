Inter-Liverpool, le probabili formazioni: Lautaro si prende la scena. Esperienza Vidal

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi dovrebbe aver scelto la formazione per la sfida di questa sera contro il Liverpool

Si gioca questa sera l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Liverpool. Inzaghi dovrà fare a meno dello squalificato Barella, al suo posto quasi certamente ci sarà Arturo Vidal. Il cileno ha grande esperienza in Europa e proverà a non far sentire la mancanza dell'italiano. In difesa ci sarà il solito trio davanti ad Handanovic: Skriniar, De Vrij, Bastoni.