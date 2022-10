Sky – Inter, Lukaku convocato per il Viktoria. Nota Fiorentina? No comment dal club

Romelu Lukaku è tornato. Sky Sport fa sapere che Big Rom è in ritiro con l'Inter ad Appiano Gentile. No comment sulla nota della Fiorentina

Romelu Lukaku è tornato. Sky Sport fa sapere che Big Rom è in ritiro con l'Inter ad Appiano Gentile in vista della sfida di domani contro il Viktoria Plzen, è convocato e tornerà a disposizione di Simone Inzaghi dalla panchina dunque. L'unico assente resta Marcelo Brozovic, che proverà a tornare contro la Sampdoria in campionato.