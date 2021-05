Inter, il messaggio di Lukaku: “Siamo veramente forti. Speriamo di continuare così”

Le parole dell'attaccante belga dell'Inter premiato per il gol al Milan nel derby di ritorno

Romelu Lukaku ha ricevuto il Premio Gentleman per il miglior gol dell'Inter in stagione. Il belga ha ricevuto il riconoscimento grazie alla splendida rete rifilata al Milan nel derby di ritorno. Queste le sue parole ai microfoni di Sport Mediaset nel corso della cerimonia di questi minuti: "E' un gol molto bello, abbiamo anche vinto. Sono molto contento per i giocatori, per Conte lo staff, la società e tutti gli interisti. E' un buon momento per noi, siamo veramente forti. Abbiamo un buon allenatore, una buona società e speriamo di poter continuare così".