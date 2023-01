Inter-Lukaku, futuro incerto: ora il club si interroga. Monza? C’è un retroscena

C'è incertezza sul futuro dell'attaccante belga, che continua a lottare con i problemi fisici che lo ostacolano

Alessandro De Felice

Ora Romelu Lukaku fa scattare l'allarme. I problemi fisici dell'attaccante belga fanno riflettere l'Inter, che inizia a fare dei ragionamenti in vista della prossima stagione.

Al momento Lukaku rappresenta più un problema fisico, tecnico e di gestione che una risorsa per la squadra di Simone Inzaghi.

La sua condizione fisica è lontanissima dal top e il timore della società è che non riesca a trovare stabilità e continuità.

"Se Lukaku è questo, o meglio se continuerà a essere questo, non ci può essere certezza alcuna sul futuro. E dunque anche sulla prospettiva di un rinnovo del prestito a fine stagione con il Chelsea" scrive La Gazzetta dello Sport.

Durante il match contro il Napoli, Lukaku ha accusato una lieve infiammazione del tendine. Niente di preoccupante, ma si tratta dell'ennesimo incidente di percorso. Il punto è che il belga non a posto fisicamente e non riesce a progredire totalmente.

La Rosea rivela un retroscena riferito alla trasferta di Monza di sabato:

"Il belga non è entrato in campo con i compagni della panchina per il riscaldamento. Lo ha fatto quando gli altri erano sul terreno di gioco già da 15 minuti. Il motivo? Il belga era negli spogliatoi a completare le sedute, estremamente laboriose, di massaggi necessari".

Ora, però, Lukaku deve iniziare a dare segnali concreti di crescita. Dal canto suo, entrare a gara in corso non lo aiuta. Il belga ha bisogno infatti di un lungo riscaldamento per mettere in moto il suo corpo.

Se da una parte Inzaghi deve capire quanto potrà contare su di lui nelle prossime settimane e nel tour de force dell'Inter, la società ha l'obbligo di guardare più a lungo termine:

"Su Lukaku c’è un discorso in piedi con il Chelsea già dalla scorsa estate, riguardante la possibilità di rinnovare il prestito per un’altra stagione. Ma è giusto essere prudenti, da questo punto di vista. Perché a orientare ogni ragionamento saranno i prossimi mesi di stagione. L’Inter non ha fretta e vuole capire bene. Non era chiaramente questo il tipo di rendimento che il club si aspettava, a fronte di un investimento da 20 milioni di euro (bonus esclusi) tra ingaggio e costo del prestito. Un bis va valutato per bene, in tutti gli aspetti".

Ora tocca a Lukaku conquistarsi di nuovo l'Inter e spingere il club a chiudere l'affare con il Chelsea, eliminando tutti i punti interrogativi e tornando ad essere decisivo.