Inter, Lukaku non devastante ma già decisivo: risposta puntuale a due critiche

La stagione sta per entrare nel vivo e l'Inter può già contare su un Romelu Lukaku pronto all'uso. Il belga sta affrontando una fisiologica fase di rodaggio, ma riesce comunque a far pesare il suo fisico e la sua qualità nella produzione offensiva della squadra.

Lo sottolinea anche Sport Mediaset nel focus sull'attaccante tornato questa estate in Serie A. "Non è ancora devastante, ma già decisivo. Gli sono bastati 82 secondi contro il Lecce per il primo gol e il suo bottino avrebbe potuto essere anche migliore se Falcone al via del mare e la traversa di San Siro non si fossero messi di mezzo".