Inter-Lukaku, c’è già un traguardo clamoroso. Una data cerchiata col rosso

L'aggiornamento sull'incredibile scenario del quale si parla ormai da giorni in casa nerazzurra

Come raccontato ieri stesso da Fcinter1908.it, il faccia a faccia tra l'avvocato di Romelu Lukaku e l'Inter a Milano c'è stato. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina spiega il motivo del massimo riserbo: "Rinunciare ai proclami. Proseguire in silenzio, non infastidire il can che dorme di nome Chelsea. Tutti i protagonisti di questa commedia, dal finale imprevedibile, sono d’accordo su quale sia la strada migliore per riportare Romelu nella amata e rimpianta Milano. L’Inter e Lukaku continuano quindi a flirtare. Ma sotto traccia, lontano dai riflettori. Vogliono evitare di far irrigidire i Blues, il club di Londra che ha il potere di trasformare in realtà il sogno del belga, ma anche quello di mandarlo in frantumi".