GdS – Inter, riecco la LuLa per sfatare il tabù Napoli. E ai nostalgici di Icardi andrebbe ricordato che…

Una sfida affascinante al San Paolo lunedì sera, con l’Inter che sarà ospite del nuovo Napoli di Gennaro Gattuso. In Campania i nerazzurri non vincono veramente da troppo tempo, ma, con il ritorno della coppia Lautaro-Lukaku, sognare è lecito: “Dopo la squalifica scontata contro il Genoa – scrive La Gazzetta dello Sport -, l’argentino lunedì al San Paolo tornerà ad affiancare il gemello del gol. E Antonio Conte punta su di loro per mantenere la testa della classifica sfatando un vero e proprio tabù. Perché l’Inter non solo non vince a Napoli dall’ottobre di 23 anni fa (poi, un parziale di 9 sconfitte e 4 pareggi). Ma nelle ultime 6 sfide con gli azzurri ha segnato appena 2 reti. Di cui una, proprio di Lautaro, è valsa l’unico successo. In quel triste 26 dicembre 2018 segnato prima dagli scontri tra ultrà e dalla morte di uno di loro e poi dai buu razzisti verso Koulibaly.

Il dettaglio che scaccia Icardi