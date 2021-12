Inter macchina perfetta, anche in difesa: senza gol subiti da 4 gare. Un dato ha del clamoroso

Tantissimi gol, ma anche una ritrovata solidità difensiva. L'Inter di Simone Inzaghi nelle ultime uscite è stata praticamente perfetta

Tantissimi gol, ma anche una ritrovata solidità difensiva. L'Inter di Simone Inzaghi nelle ultime uscite è stata praticamente perfetta, in entrambe le fasi. I 43 gol realizzati (miglior attacco del campionato), infatti, si uniscono ai 15 subiti nelle prime 17 di campionato (seconda miglior difesa). Quello che impressiona, però, è il fatto che i nerazzurri non subiscano reti da quattro partite e che subiscano davvero pochissimi tiri in porta. Ecco l'analisi di Tuttosport:

"L’Inter è sì il miglior attacco d’Italia, ma anche la seconda miglior difesa del campionato. I nerazzurri hanno subito finora in 17 giornate 15 gol. Ma quello che impressiona è lo zero nelle ultime quattro partite (...). Nelle ultime quattro partite non solo Handanovic non ha subito gol, ma ha ricevuto anche pochissimi tiri. In tutto l’Inter ha concesso agli avversari otto conclusioni nello specchio (...). E c’è un altro dato che ha del clamoroso: dopo la rete di Felipe Anderson (il 2-1 di Lazio-Inter), i nerazzurri hanno subito cinque gol in nove partite e i minuti finali della partita contro i biancocelesti, ma solo due su azione (...). E anche in tutta la Champions solo il Real Madrid è riuscito a fare gol alla squadra di Inzaghi su azione".