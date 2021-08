Inter, mani su Onana: no a Lione e Arsenal, sarà il dopo Handanovic. A gennaio…

Il portiere camerunense André Onana sarà il prossimo numero uno dell'Inter: il club nerazzurro ha già bloccato il classe '96

Alessandro De Felice

Non solo Dumfries. L'Inter è pronta a chiudere un altro affare per il futuro in Olanda. Il club nerazzurro sta trattando l'arrivo a parametro zero di André Onana. Il portiere camerunense classe 1996 ha il contratto in scadenza nel 2022 con l'Ajax e ha già fatto sapere di non vuole rinnovare.

I Lanceri avevano provato a venderlo già in estate, al Lione, ma l'estremo difensore ha deciso di attendere in Olanda la fine della squalifica per doping, rimediata per aver preso un medicinale della moglie scambiato per un'aspirina. Onana continuerà a lavorare con l'Ajax, in attesa di siglare il contratto con l'Inter a partire dal prossimo febbraio.

Onana raccoglierà l'eredità di Handanovic, che nei prossimi mesi incontrerà la dirigenza dell'Inter per fare il punto. Potrebbe andare via o restare con un ruolo part time 'alla Buffon' prima del passaggio al PSG, ovvero alternandosi con Onana.

Nonostante le smentite sulla conclusione dell'operazione arrivate da viale della Liberazione, secondo il Corriere dello Sport la trattativa è in stato molto avanzato. Onana, che ha come agente Alberto Botines, lo stesso di Bellerin, vuole provare un'esperienza in Serie A ed è stato bloccato dai nerazzurro. Anche l'Arsenal ha chiesto informazioni ma l'Inter si sente sicura. Non è nei piani dei nerazzurri anticipare l'operazione a gennaio: il club nerazzurro aspetta Onana tra 10 mesi.