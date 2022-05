Marotta: “Faremo mercato sostenibile ma all’altezza dell’Inter. Dybala? Ci sono svincolati che…”

Le parole dell'ad nerazzurro alla fine della partita con la Samp e alla fine di una stagione in cui il club ha comunque dato dimostrazione di forza

«C'è da fare i complimenti al Milan ma anche all'Inter nella sua totalità, da Zhang sempre vicino a tutta la società, alla squadra, al pubblico che ha superato il mln di spettatori a San Siro. Dimostra il valore di questo club. Posso dire con orgoglio che nel triennio siamo stati i migliori per i punti conseguiti in campionato, in termini di obiettivi per i risultati conseguiti. Continueremo da questo punto di vista. Sappiamo che è difficile, ma siamo orgogliosi di avere un club forte, componenti, management e proprietà forti. Siamo convinti di poter regalare ancora una volta grande soddisfazione ai tifosi. Proseguiremo su questa strada e ringraziamo i giocatori che si sono dimostrati un gruppo di altissimo livello qualitativo e hanno dimostrato grande attaccamento a fine partita. Pianti di liberazione più che di sconforto. E ringraziamo un allenatore giovane, come Inzaghi, di cui siamo tanto orgogliosi».