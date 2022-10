Inter, Marotta: “Inzaghi? Mai pensato di cambiare neanche per un secondo”

Questo il pensiero dell'amministratore delegato nerazzurro a margine dell'evento a Milano: "Le critiche fanno parte del gioco, siamo abituati. Le critiche maggiori le ha ricevute l'allenatore, ma non abbiamo mai pensato per un solo secondo ad un'alternativa. Non ho mai cambiato allenatore in corsa e non c'erano i presupposti. Questo conferma la maturità dello staff dirigenziale".