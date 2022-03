Inter, Marotta: “Dobbiamo pedalare verso la seconda stella. Non ci nascondiamo”

Il pensiero dell'amministratore delegato nerazzurro alla partenza della Milano-Sanremo

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport alla partenza della Milano-Sanremo. Queste le sue parole: "Io sono nato a Varese, dove c'è stato un grande mecenate dello sport come Giovanni Borghi della Ignis. Il fatto che fosse la pista di ciclismo e che ci fosse il famoso 'trittico', mi ha portato ad appassionarmi da bambino a questo sport bellissimo. Il ciclismo è sempre legato al grande personaggio e in quel periodo c'erano i var Gimondi, Motta, Adorni, tutte persone che ho poi conosciuto nella vita. Partnership Cinelli-Inter? Lo sport accomuna grandi sinergie. Il ciclismo è sinonimo di pedalare e aver fatto questa bicicletta porta la metafora di pedalare per vincere ed è il motto della nostra Inter. L'ambizione nello sport non è un vizio, ma una virtù e non possiamo nasconderci: vogliamo il massimo, cioè la seconda stella".