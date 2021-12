Inter, Marotta: “Plusvalenze? Noi sempre corretti. Inzaghi leader nelle difficoltà”

Le parole prima del calcio d'inizio del match con il Torino di questo pomeriggio

Daniele Vitiello

L'Inter vuole chiudere nel migliore dei modi il 2021. Per farlo, dovrà superare il Torino questo pomeriggio al Meazza. Prima del match, ha parlato ai microfoni di DAZN, partendo da quanto accaduto nelle ultime ore: "Guardia di finanza in sede per plusvalenze degli ultimi anni? Ieri abbiamo emesso un comunicato chiaro ed esplicito. Ribadisco massima collaborazione e confermo che l'Inter ha sempre agito in modo molto corretto".

Si aspettava di essere così in alto in poco tempo dopo questa estate?

"Questo è il bello dello sport. Non pensavo di ritrovarmi in questa posizione di classifica in questo momento del campionato. E' un merito che va ascritto alla società e all'allenatore Inzaghi, che inserendosi in un momento di difficoltà in questo contesto ha dimostrato di essere un leader capace di farsi seguire nel migliore dei modi dalla rosa. Il lavoro del predecessore è stato importante, è un processo evolutivo che ci sta dando grosse soddisfazioni".

Vuole dire qualcosa dopo il comunicato della Fiorentina e quanto accaduto con Barone in assemblea di Lega?

"Siamo abituati come Inter a discutere di questi temi nelle sedi istituzionale come Lega e Federazione. Il principio di trasparenza deve essere insito in ogni organizzazione calcistica. Questa è la risposta più adatta e logica da dare".